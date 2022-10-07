Скоулз раскритиковал двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал вингеров команды Антони и Джедона Санчо за игру против кипрской «Омонии» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Они были очень статичны. Санчо вообще не отходил назад, ему в подмогу нужен быстрый латераль. Также нужен форвард, который мог бы смещаться на фланг для комфортной игры.

У Антони та же проблема, он не участвует в оборонительных действиях. Он пытается обыграть соперника лишь одним трюком. Этому парню еще есть куда расти», - приводит слова Пола BT Sport.

Напомним, что «красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 3:2.