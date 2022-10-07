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Лига Европы

Скоулз раскритиковал двух игроков «Манчестер Юнайтед»

07 Октября 2022 • 11:27 Комментировать
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал вингеров команды Антони и Джедона Санчо за игру против кипрской «Омонии» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Они были очень статичны. Санчо вообще не отходил назад, ему в подмогу нужен быстрый латераль. Также нужен форвард, который мог бы смещаться на фланг для комфортной игры.

У Антони та же проблема, он не участвует в оборонительных действиях. Он пытается обыграть соперника лишь одним трюком. Этому парню еще есть куда расти», - приводит слова Пола BT Sport.

Напомним, что «красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Джедон Санчо
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