Тен Хаг нахваливает Рэшфорда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда в матче Лиги Европы, в котором его команда с трудом переиграла кипрскую «Омонию». Рэшфорд забил два мяча, а также сделал голевую передачу.

- Я думаю, что вышедшие на замену игроки прекрасно сделали свое дело. Это очень хорошо. Такие игроки делают команду сильнее, - цитирует слова нидерландского специалиста BBC Sport.

Ответный матч в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» состоится через неделю, 13 октября, уже в Манчестере.