Тен Хаг: «Надо делать выводы и не повторять ошибок»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал события матча третьего тура Лиги Европы, в котором его команда с трудом переиграла кипрскую «Омонию».

- Начали матч хорошо, затем допустили ненужную ошибку, и после этого провели ужасные десять минут. Надо делать выводы и такого больше не допускать. Мы завели публику, а это очень нехороший фактор, когда вы играете в гостях, - цитирует слова нидерландского специалиста BBC Sport.

Ответный матч в рамках четвертого тура Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» состоится через неделю, 13 октября.