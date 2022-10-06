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Лига Европы

Тен Хаг: «Надо делать выводы и не повторять ошибок»

06 Октября 2022 • 23:26 Комментировать
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал события матча третьего тура Лиги Европы, в котором его команда с трудом переиграла кипрскую «Омонию».

- Начали матч хорошо, затем допустили ненужную ошибку, и после этого провели ужасные десять минут. Надо делать выводы и такого больше не допускать. Мы завели публику, а это очень нехороший фактор, когда вы играете в гостях, - цитирует слова нидерландского специалиста BBC Sport.

Ответный матч в рамках четвертого тура Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» состоится через неделю, 13 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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