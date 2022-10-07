Тренер «Омонии»: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу»

Наставник кипрской «Омонии» Нил Леннон высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в поединке третьего тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Команды выдали отличный матч. Я даже не думал, что мы сможем забить «Юнайтед» целых два гола. Первый гол помог нам зацепиться. «Омония» на протяжении долгого времени сохраняла интригу благодаря удачной игре голкипера и неточности соперника. Хотя стоит признать, что манкунианцы заслуженно выиграли», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «Омония» не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе. «МЮ» с шестью баллами идет вторым.