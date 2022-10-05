Бруну Фернандеш: «Мы осознали ошибки, допущенные в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш призывает забыть про крупное поражение в дерби и сконцентрироваться на следующих матчах.

«Мы очень разочарованы результатом прошедшего дерби, но впереди долгий путь, и мы знаем, чего хотим достичь. Носить футболку «Манчестер Юнайтед» – огромная ответственность, – рассказывает португалец на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против кипрской «Омонии». – Мы знаем, чего от нас требует тренер, и должны вернуться на правильный путь уже в предстоящем матче. Нам нужно концентрироваться на каждой игре, а не думать о конкурентах по Премьер-лиге. Мы осознали ошибки, допущенные в прошлом матче, и теперь нам нужно убедиться, что мы их не повторим», – заявил Фернандеш.