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Лига Европы

Бруну Фернандеш: «Мы осознали ошибки, допущенные в матче с «Манчестер Сити»

05 Октября 2022 • 17:47 Комментировать
Омония
...
Манчестер Юнайтед
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06.10 19:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш призывает забыть про крупное поражение в дерби и сконцентрироваться на следующих матчах.

«Мы очень разочарованы результатом прошедшего дерби, но впереди долгий путь, и мы знаем, чего хотим достичь. Носить футболку «Манчестер Юнайтед» – огромная ответственность, – рассказывает португалец на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против кипрской «Омонии». – Мы знаем, чего от нас требует тренер, и должны вернуться на правильный путь уже в предстоящем матче. Нам нужно концентрироваться на каждой игре, а не думать о конкурентах по Премьер-лиге. Мы осознали ошибки, допущенные в прошлом матче, и теперь нам нужно убедиться, что мы их не повторим», – заявил Фернандеш.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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ОМОНИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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