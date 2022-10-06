​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Омонии». Наставник английского гранда Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Мартинес, Маласиа, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Антони, Роналду.

Как видим, Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед». В последней игре против «Манчестер Сити» звёздный португалец просидел 90 минут на скамейке запасных.

Матч между «Омонией» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.