Рэшфорд - игрок недели в Лиге Европы

В Лиге Европы выбран лучший игрок третьего тура группового раунда соревнований. Лучшим футболистом недели стал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который поучаствовал во всех голах своей команды в матче с «Омонией» на выезде. Английский клуб выиграл то противостояние со счетом 3:2, а 24-летний игрок линии атаки оформил дубль и отдал голевой пас.

В споре за титул Рэшфорд опередил других героев тура - Виссама Бен-Йеддер из «Монако», Гелора Канга из «Црвены Звезды», а также Коди Гакпо из ПСВ.

Маркус Рэшфорд оценивается в 60 млн евро, в этом сезоне он забил пять голов и отдал три результативных передачи, проведя на поле восемь матчей.