Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Рэшфорд - игрок недели в Лиге Европы

07 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В Лиге Европы выбран лучший игрок третьего тура группового раунда соревнований. Лучшим футболистом недели стал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который поучаствовал во всех голах своей команды в матче с «Омонией» на выезде. Английский клуб выиграл то противостояние со счетом 3:2, а 24-летний игрок линии атаки оформил дубль и отдал голевой пас.

В споре за титул Рэшфорд опередил других героев тура - Виссама Бен-Йеддер из «Монако», Гелора Канга из «Црвены Звезды», а также Коди Гакпо из ПСВ.

Маркус Рэшфорд оценивается в 60 млн евро, в этом сезоне он забил пять голов и отдал три результативных передачи, проведя на поле восемь матчей.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
18:14 · Лига Европы
Рэшфорд - игрок недели в Лиге Европы
14:26 · Лига Европы
​Хоакин объяснил объятия с Моуринью
12:08 · Лига Европы
Тренер «Монако» подвёл итоги матча с «Трабзонспором»
11:27 · Лига Европы
Скоулз раскритиковал двух игроков «Манчестер Юнайтед»
08:25 · Лига Европы
Одноклубник Головина - в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
08:00 · Лига Европы
Дибала прокомментировал поражение «Ромы» от «Бетиса»
07:54 · Лига Европы
Тренер «Омонии»: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу»
07:40 · Лига Европы
Дисаси: «Удаление очень помогло «Монако» в матче с «Трабзонспором»
07:35 · Лига Европы
Хоакин: «В 41 год тяжело соперничать с такими соперниками, как «Рома»
07:21 · Лига Европы
Скоулз - об игре Роналду: «Криштиану исправится»
07:16 · Лига Европы
Пеллегрини прокомментировал победу над Моуринью
07:02 · Лига Европы
Тренер «Шерифа» назвал переломный момент матча с «Реалом Сосьедад»
06:56 · Лига Европы
Луческу повторил достижение Венгера в еврокубках
06:40 · Лига Европы
Российский вратарь Хайкин высказался о карьере в «Будё-Глимт»
06:33 · Лига Европы
Тренер «Ренна» подвёл итоги матча с киевским «Динамо»
Все новости
Рекомендуем