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«Роналду зол, когда не играет»: Тен Хаг высказался о форварде

05 Октября 2022 • 15:07 Комментировать (1)
Омония
...
Манчестер Юнайтед
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06.10 19:45

Криштиану Роналду в дерби Манчестера просидел 90 минут на скамейке для запасных. На пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Омонии» тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о звёздном португальце.

«Я не выпустил Роналду в дерби из-за уважения к нему. Это не имеет никакого отношения к январскому трансферному окну. Я не вижу, чтобы Криштиану был несчастным. Он хорошо тренируется и получает удовольствие.

Не поймите меня неправильно, я имею в виду тренировки, на которых он счастлив. Что касается матчей, то, конечно, он хочет играть, и он зол, когда не играет.

Криштиану очень конкурентоспособен, и он не доволен, когда остаётся на скамейке. Но он тренируется с хорошим настроением. Он мотивирован и делает всё возможное», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ОМОНИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
05 Октября 2022 в 15:40
Вообще Роналдо это имя, который заложил великий футболист, его называли еще по доброму зубастик, это был и есть настоящий Роналдо. А сейчас же это имя уже об.срано и оно ассоциируется с проигрышами, нулевыми сериями, возникающими проблема с приходом в команду(((( Думаю зубастик - настоящий Роналдо сейчас разочарован
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