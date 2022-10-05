«Роналду зол, когда не играет»: Тен Хаг высказался о форварде

Криштиану Роналду в дерби Манчестера просидел 90 минут на скамейке для запасных. На пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Омонии» тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о звёздном португальце.

«Я не выпустил Роналду в дерби из-за уважения к нему. Это не имеет никакого отношения к январскому трансферному окну. Я не вижу, чтобы Криштиану был несчастным. Он хорошо тренируется и получает удовольствие.

Не поймите меня неправильно, я имею в виду тренировки, на которых он счастлив. Что касается матчей, то, конечно, он хочет играть, и он зол, когда не играет.

Криштиану очень конкурентоспособен, и он не доволен, когда остаётся на скамейке. Но он тренируется с хорошим настроением. Он мотивирован и делает всё возможное», - сказал тен Хаг журналистам.