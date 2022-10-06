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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» не без приключений победил на Кипре

06 Октября 2022 • 21:41 Комментировать (18)
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Непредсказуемый «Манчестер Юнайтед» играл в гостях против «Омонии» в матче Лиги Европы. Киприоты почти не били по воротам, но умудрились выиграть первый тайм. На 34-й минуте Карим Ансарифард убежал один на один с голкипером и пробил под перекладину. Уже во второй части матча Маркус Рэшфорд обыграл опекуна и со средней дистанции пробил в дальний угол ворот. Он же ассистировал пяткой Антони Марсьялю, который метким ударом метров с 20 попал в цель - 2:1. Также проверили на прочность каркас ворот Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. В концовке Рэшфорд оформил дубль, а Николас Панайоту вернул интригу - 2:3.

Протокол игры  
Омония2:3Манчестер Юнайтед
(1:0) Ансарифард Карим34'  
  53'Рэшфорд Маркус (1:1)
  63'Марсьяль Антони (1:2)
  84'Рэшфорд Маркус (1:3)
(2:3) Панайоту Николас85'  
Фабиано ФрейтасМилетич Неманья 82' (Безус Роман ( 82') Юсте ЭкторЛанг АдамМэтьюз АдамЛекьякс ЯнДискеруд Миккел 72' (Лойзу Лойзос ( 72') Харалампус Харалампос  62'Баркер Брэндон 61' (Папулис Фотис ( 61') Бруно V 72' (Панайоту Николас ( 72') Ансарифард Карим 61' (Какулис Андроникос ( 61'  87')
Запасные: Захариу ПанайотисУзохо ФрэнсисПанайи КостасКицос Фотис
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроМаласиа Тирелл 46' (Шоу Люк ( 46') Каземиро Карлос 82' (Мактоминай Скотт ( 82') Эриксен КристианАнтони 74' (Фред Сантос ( 74') Фернандеш Бруну 61' (Марсьяль Антони ( 61') Санчо Джедон 46' (Рэшфорд Маркус ( 46') Роналду Криштиану
Запасные: Гарначо АлехандроПельистри ФакундоДубравка МартинИкбал ЗиданХитон ТомЭланга Энтони
06 октября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).

Видео

1:0. Гол Карима Ансарифарда (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Карима Ансарифарда (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
1:2. Гол Антони Марсьяля (видео). Лига Европы. Футбол
1:2. Гол Антони Марсьяля (видео). Лига Европы. Футбол
1:3. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
1:3. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
2:3. Гол Николаса Панайоту (видео). Лига Европы. Футбол
2:3. Гол Николаса Панайоту (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Омония Манчестер Юнайтед
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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
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Dаvid MU
06 Октября 2022 в 22:18
Пора завязывать Криштиано с футболом и не мучить команду из-за сохранения своих рекордов. Видно, что он не получает уже от футбола удовольствие. Другое дело его исторический конкурент, который еще наслаждается футболом, поэтому забивает легко, непринужденно и частенько красиво.
CELTIC FROST
06 Октября 2022 в 22:16
УГ... Из группы выйдут, а там - посмотрим. Особого оптимизма и иллюзий не питаю. Но - мало ли)
Alex1972
06 Октября 2022 в 22:12
Да, бесполезное "приключение" сегодня старалось... Бить по воробьям... Воробьи не шолохнулись... А-ха-ха-ха...
ARTUR
06 Октября 2022 в 22:07
Никак не пойму ЭТХ толи он себя хочет убедить что КР великий футболист , толи додикам которые на него типа молились (понимаете что за молитвы,когда дым из рук)открывает , вернее пытается донести до них какое это ничтожество
Sergey999
06 Октября 2022 в 22:12
Откуда у тебя такая ненависть к нему?
ARTUR
06 Октября 2022 в 22:17
Ненависть как и любовь ,это сильное чувство , оно приходит к достойным , к нему у меня презрение и брезгливость , я болельщик реала с 80 годов , и когда пришло туда это чувырло то Реал превратили в машину для добычи троефеев этого баклана ,он обокрал пол команды , а даже этого не осознал , лишь задирал свою гелевую бошку , я даже матчи из за этого припудренного смотреть не мог..эти вечные раскорячки перед пробитием..кривляние ..тошнило от него , а еще больше тошнили те кто поклонялся ему ..
Sergey999
06 Октября 2022 в 22:23
Мне всегда казалось что ты фанатик барсы и гнома)))
ARTUR
06 Октября 2022 в 22:33
Есть футболисты которые для меня как боги ,но это не Месси ))про барсу скажу так , есть своя любимая жена и есть красивая соседка которая жить спокойно не дает ))
CERG
06 Октября 2022 в 22:47
Ха ха)) Хорошее сравнение, однако))..
CELTIC FROST
06 Октября 2022 в 22:18
Артур - специфичный любитель футбола. Он, например, не любит и Левандовски, и Холанна, а криро всячески принижал, даже когда тот показывал футбол высокого класса и не деградировал, как сейчас. Ну, не его это футболисты, по его мнению - бей-беги стайл. Сколько бы они даже голов не забивали.
ARTUR
06 Октября 2022 в 22:35
)))спасибо за ,,специфического,,))
Element-22
06 Октября 2022 в 22:15
ЭТХ наоборот молодец. в чемпионате то он его не выпускает) пускай бегает с омоновцами и прочими молдаванами.
ARTUR
06 Октября 2022 в 22:18
)))
Element-22
06 Октября 2022 в 21:47
то, как Далот, Фред, Марс и компания лишались своих забитых мячей, пытаясь выкатить мячик на пустые (подозреваю, из жалости) деградировавшему Рону, выглядело просто кринжово... ладно б хоть попал разок.
Vova52
06 Октября 2022 в 21:47
Ele ele viigrali u slaben@koi Omonii , a (luchshii)pora na pensiu 3 100%-ix gola prosral....
CELTIC FROST
06 Октября 2022 в 22:15
Ты прав, Вова, всецело прав. Я уверен, что ты в свои 37 (почти 38) играешь (играл, будешь играть) в футбол намного лучше.
Sergey999
06 Октября 2022 в 22:24
Да он фуфел комнатный))) заядлый мессиананюга)))
CELTIC FROST
06 Октября 2022 в 22:26
Если и так, то одно другому не мешает.)
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