«Манчестер Юнайтед» не без приключений победил на Кипре

Непредсказуемый «Манчестер Юнайтед» играл в гостях против «Омонии» в матче Лиги Европы. Киприоты почти не били по воротам, но умудрились выиграть первый тайм. На 34-й минуте Карим Ансарифард убежал один на один с голкипером и пробил под перекладину. Уже во второй части матча Маркус Рэшфорд обыграл опекуна и со средней дистанции пробил в дальний угол ворот. Он же ассистировал пяткой Антони Марсьялю, который метким ударом метров с 20 попал в цель - 2:1. Также проверили на прочность каркас ворот Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. В концовке Рэшфорд оформил дубль, а Николас Панайоту вернул интригу - 2:3.

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