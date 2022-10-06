«Манчестер Юнайтед» не без приключений победил на Кипре

Непредсказуемый «Манчестер Юнайтед» играл в гостях против «Омонии» в матче Лиги Европы. Киприоты почти не били по воротам, но умудрились выиграть первый тайм. На 34-й минуте Карим Ансарифард убежал один на один с голкипером и пробил под перекладину. Уже во второй части матча Маркус Рэшфорд обыграл опекуна и со средней дистанции пробил в дальний угол ворот. Он же ассистировал пяткой Антони Марсьялю, который метким ударом метров с 20 попал в цель - 2:1. Также проверили на прочность каркас ворот Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. В концовке Рэшфорд оформил дубль, а Николас Панайоту вернул интригу - 2:3.
Протокол игры
|(1:0) Ансарифард Карим34'
|53'Рэшфорд Маркус (1:1)
|63'Марсьяль Антони (1:2)
|84'Рэшфорд Маркус (1:3)
|(2:3) Панайоту Николас85'
Фабиано Фрейтас•Милетич Неманья82' (Безус Роман (82') •Юсте Эктор•Ланг Адам•Мэтьюз Адам•Лекьякс Ян•Дискеруд Миккел72' (Лойзу Лойзос (72') •Харалампус Харалампос• 62'Баркер Брэндон61' (Папулис Фотис (61') •Бруно V72' (Панайоту Николас (72') •Ансарифард Карим61' (Какулис Андроникос (61') 87'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл46' (Шоу Люк (46') •Каземиро Карлос82' (Мактоминай Скотт (82') •Эриксен Кристиан•Антони74' (Фред Сантос (74') •Фернандеш Бруну61' (Марсьяль Антони (61') •Санчо Джедон46' (Рэшфорд Маркус (46') •Роналду Криштиану
06 октября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
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