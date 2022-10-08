Сэвидж отреагировал на промах Роналду с нескольких метров

Известный в прошлом валлийский футболист Робби Сэвидж отреагировал на промах звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в поединке Лиги Европы против «Омонии» (3:2). В одном из эпизодов 37-летний португалец не смог поразить ворота киприотов с нескольких метров.

«Мяч попал к КриРо как будто для того, чтобы он переправил его в сетку ворот. Не могу понять, как Криштиану не использовал этот момент. Он, наверное, сам в замешательстве», - приводит слова Сэвиджа Daily Express.

В нынешнем сезоне Криштиану отметился всего одним забитым мячом и одной результативной передачей за «красных дьяволов». Контракт португальца с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.