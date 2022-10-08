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Лига Европы

Сэвидж отреагировал на промах Роналду с нескольких метров

08 Октября 2022 • 08:44 Комментировать (1)
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Известный в прошлом валлийский футболист Робби Сэвидж отреагировал на промах звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в поединке Лиги Европы против «Омонии» (3:2). В одном из эпизодов 37-летний португалец не смог поразить ворота киприотов с нескольких метров.

«Мяч попал к КриРо как будто для того, чтобы он переправил его в сетку ворот. Не могу понять, как Криштиану не использовал этот момент. Он, наверное, сам в замешательстве», - приводит слова Сэвиджа Daily Express.

В нынешнем сезоне Криштиану отметился всего одним забитым мячом и одной результативной передачей за «красных дьяволов». Контракт португальца с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Робби Сэвидж
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Октября 2022 в 09:01
Да, поэтому и дети у него из пробирки... Никуда уже попасть не может... Даже ботоксным... А-ха-ха-ха....👏👏👏🙆...
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