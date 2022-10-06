Рэшфорд установил рекорд «Манчестер Юнайтед» для Лиги Европы

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» с трудом переиграл кипрскую «Омонию». Маркус Рэшфорд, выйдя на замену, записал на свой счет в этой игре два мяча, а также голевую передачу. Как выяснилось, молодой нападающий стал первым футболистом в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, который вышел на замену и при этом не только забил, но и сделал голевую передачу. А сыграл «Манчестер Юнайтед» в этом турнире уже 47 матчей.

Ответный матч в рамках четвертого тура Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» состоится через неделю, 13 октября.