Наставник «Омонии»: «Не думали, что забьём дважды»

Наставник кипрской «Омонии» Нейл Леннон прокомментировал события матча третьего тура Лиги Европы, в котором его команда дала бой «Манчестер Юнайтед», но все же проиграла со счетом 2:3.

- Нам повезло, мы долгое время были в игре благодаря нашему вратарю и тому, что «Манчестер Юнайтед» транжирил шансы. Не ожидал, что мы забьем дважды. Конечно, в Англии будет другая игра. Но мы уже познакомились с ними, мы знаем, что у них тоже есть слабые места. Постараемся сделать там все, что в наших силах, - цитирует слова Леннона BBC Sport.

Ответный матч в рамках четвертого тура Лиги Европы состоится через неделю, 13 октября.