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Лига чемпионов

«Бавария» на последних минутах спаслась в Австрии, избежав второго поражения кряду

17 Февраля 2022 • 00:51 Комментировать (1)
Ред Булл Зальцбург
1:1
Бавария
окончен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись «Зальцбург» и «Бавария».

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург 1:1Бавария
(1:0) Адаму Чуквубике21'   
  90'Коман Кингсли (1:1)
Кён Филипп   87'Кристенсен РасмусСоле УмарВебер МаксимилианУльмер АндреасКапальдо НиколасКамара Мохамед VIIЗайвальд Николас  80' (Шушич Лука (  80') Ааронсон БренденОкафор Ноа  12' (Адаму Чуквубике (  12') Адейеми Карим  87' (Кьергаард Мауриц (  87')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеШимич РокоТиджани СамсонМантл НикоЮнузович ЗлаткоВальке АлександрПёнтковски КамильБернед АнтуанГиндо Дауда
Ульрайх СвенПавар БенжаменЗюле НикласЭрнандес ЛюкаКиммих ЙозуаТолиссо Корентен  80' (Забитцер Марсель (  80') Гнабри Серж  78' (Чупо-Мотинг Эрик (  78') Мюллер ТомасСане ЛеройКоман Кингсли   83'Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРока МаркЮпамекано ДеоРичардс ОмарФрюхтль КристианСарр БунаСтанишич ЙосипGabriel Vidovic
16 февраля. Стадион "Ред Булл Арена".

 

Казалось бы, одна из самых предсказуемых пар 1/8 финала Лиги чемпионов схлестнула между собой географических соседей – Австрию и Германию. «Бавария» выехала в гости к «Зальцбургу» полная надежд решить всё в первом матче. Оснований для того было очень много. Мюнхенцы на ходу, уверенно лидируют в Бундеслиге и обладают составом мирового уровня. А «Зальцбург» только вкатывается в сезон после зимней паузы и явно проигрывает качеством исполнителей.

Но на деле ожидаемого преимущества не случилось. «Бавария» давно сверкает проблемами в обороне, но сейчас они ещё усилились. В прошлом туре получили четыре за тайм от «Бохума», а Австрии тоже пропустили первыми. И ведь состав оптимален: с Эрнандесом, Зюле, Паваром, Киммихом. С первых минут преимущество захватили под активные комбинационные действия Мюллера, Гнабри, Сане, Комана и Левандовски.

Однако опасных моментов не возникало. Разве что на индивидуальном мастерстве Гнабри пару раз убирал защитников и с угла штрафной перспективно бил. Но голкипер «Зальцбурга» действовал надёжно. В это же время хозяев преследовали неудачи – травму получил Ноа Окафор. Вышел вместо него Амаду и тогда ещё не знал, что станет джокером. Всего 10 минут понадобилось Чиквубуике, чтобы огорчить «Баварию».

Вертикально распрямил атаку «Зальцбург». Капальдо сыграл на Ааронсона, датчанин продлил полёт мяча на Амаду, а тот с линии штрафной площади пальнул точно под перекладину – 1:0. Гол не остудил пыл австрийских «быков». Тот же Ааронсон вскоре взял игру на себя, хорошо пробежался и ударом со средней дистанции разрядил пушку. Ульрайх в прыжке потащил мяч, невероятно выручив свою команду. Но первый тайм «Бавария» всё равно проиграла.

Вторая половина встречи началась по тому же сценарию. Много и вроде бы хорошо атаковала «Бавария». Есть движение, есть обострение, но каких-то сверхзадач перед обороной «Зальцбурга» гости не ставили. Поэтому по-настоящему опасных моментов не возникало. А удары Сане и Гнабри после сольных проходов летели мимо створа. Веселее получалось у Комана, который раз за разом накручивал Кристенсена, но его опаснейший удар у ближней штанги парировал Кён.

За шквалом атак «Баварии» мог и «Зальцбург» забивать второй. Адейеми опасно пальнул – Ульрайх ногой отразил на Адаму. Тот уже видел дубль, добивая в пустые ворота, но Павар в подкате выбил мяч с «ленточки». Второе кряду поражение «Баварии» намечалось, но на 90-й минуте гранд всё-таки спасся. Кросс Павара в аккуратную скидку преобразовал Томас Мюллер, а Кингсли Коману осталось лишь вколотить мяч в сетку с пары метров – 1:1.

Ехала «Бавария» конечно за победой, но и ничья в Австрии – результат приемлемый. Команда Нагельсманна всё равно остаётся фаворитом двухраундового противостояния с «Зальцбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
17 Февраля 2022 в 01:05
"Бавария" чудом избежала поражения в этом матче! Если бы не Коман, от которого исходила ВСЯ острота в атаке, уехали бы немцы домой с нулём баллов(( Сане, Мюллер, Левандовски, Гнабри - ВСЕ ВСЁ сегодня делали невпопад! Но особенно среди всех "выделялся" Киммих - столько брака в передачах и особенно при подачах угловых - из 10 попыток НИ РАЗУ не подал на своего!(( "Зальцбург" понравился - особенно в первом тайме! Во втором стали играть на удержание счёта и - что не понравилось - откровенно тянули время, симулируя травмы(( В Мюнхене для баварцев всё будет не так просто как кажется...
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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