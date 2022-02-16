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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вениг отказался продлевать контракт с «Баварией»

16 Февраля 2022 • 18:52 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Бавария
7.10 5.50 1.38
Через 3 ч. 42 мин.
Молодой полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Вениг, скорее всего, покинет команду по окончанию сезона в качестве свободного агента. По сообщениям Фабрицио Романо, футболист окончательно решил не продлевать контракт с клубом, который истекает в июне 2022 года.
 
Отмечается, что Вениг хочет выступать за команду, где будет получать гораздо больше игровой практики, чем в Мюнхене. Одним из заинтересованных клубов является франкфуртский «Айнтрахт», который заинтересован в приглашении футболиста в качестве свободного агента.
 
В этом сезоне Вениг не провёл за мюнхенский клуб ни одного матча в чемпионате Германии.
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Бавария
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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