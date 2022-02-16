Вениг отказался продлевать контракт с «Баварией»

Молодой полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Вениг, скорее всего, покинет команду по окончанию сезона в качестве свободного агента. По сообщениям Фабрицио Романо, футболист окончательно решил не продлевать контракт с клубом, который истекает в июне 2022 года.

Отмечается, что Вениг хочет выступать за команду, где будет получать гораздо больше игровой практики, чем в Мюнхене. Одним из заинтересованных клубов является франкфуртский «Айнтрахт», который заинтересован в приглашении футболиста в качестве свободного агента.

В этом сезоне Вениг не провёл за мюнхенский клуб ни одного матча в чемпионате Германии.