Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением

Звездный форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми пообщался с журналистами после первого матча с мюнхенской «Баварией» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Австрийцы вели в счете, однако пропустили ответный мяч на последних минутах.

«После финального свистка эта ничья была похожа на поражение. Но мы готовы бороться в ответном поединке. Мы молодой коллектив, который жаждет играть», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Напомним, что ответный поединок состоится в Германии 8 марта. Победитель данного противостояния получит путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.