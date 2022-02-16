​На матче «Зальцбург» - «Бавария» будет установлен необычный тренерский рекорд Лиги чемпионов

Программа первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится в среду. В одном из матчей дня сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария». Специалисты из Opta рассказывают о необычном тренерском рекорде, который будет установлен на этой игре. Если взять возрасты рулевого «Зальцбурга» Маттиаса Яйссле и наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна, то в сумме получается 68 лет и 160 дней. Это самый молодой тренерский матч в истории Лиги чемпионов.

Матч между «Ред Булл Зальцбургом» и «Баварией» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.