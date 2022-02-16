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​На матче «Зальцбург» - «Бавария» будет установлен необычный тренерский рекорд Лиги чемпионов

16 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Бавария
7.10 5.50 1.38
Через 7 ч. 43 мин.

Программа первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится в среду. В одном из матчей дня сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария». Специалисты из Opta рассказывают о необычном тренерском рекорде, который будет установлен на этой игре. Если взять возрасты рулевого «Зальцбурга» Маттиаса Яйссле и наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна, то в сумме получается 68 лет и 160 дней. Это самый молодой тренерский матч в истории Лиги чемпионов.

Матч между «Ред Булл Зальцбургом» и «Баварией» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ред Булл Зальцбург Юлиан Нагельсманн Маттиас Яйссле
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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