«Ред Булл Зальцбург» - самая молодая команда в плей-офф Лиги чемпионов за почти двадцать лет

Средний возраст игроков стартового состава «Ред Булл Зальцбурга» в матче с «Баварией» - 23 года 242 дня. Как мы уже сообщали ранее, это самая молодая команда текущего розыгрыша Лиги чемпионов, но не только - столь молодого состава в матче плей-офф Лиги чемпионов не было с сезона 2002/2003, когда в апреле 2003 года средний возраст стартового состава «Аякса» перед четвертьфинальным матчем с «Миланом» (в «Аяксе» в ту пору выступал Златан Ибрагимович) составил 22 года 205 дней.

«Ред Булл Зальцбург» ведет в счете в матче с «Баварией», проследить за событиями матча можно по ссылке в лайв-режиме.