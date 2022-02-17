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«Ред Булл Зальцбург» - самая молодая команда в плей-офф Лиги чемпионов за почти двадцать лет

17 Февраля 2022 • 00:34 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:1
Бавария
окончен

Средний возраст игроков стартового состава «Ред Булл Зальцбурга» в матче с «Баварией» - 23 года 242 дня. Как мы уже сообщали ранее, это самая молодая команда текущего розыгрыша Лиги чемпионов, но не только - столь молодого состава в матче плей-офф Лиги чемпионов не было с сезона 2002/2003, когда в апреле 2003 года средний возраст стартового состава «Аякса» перед четвертьфинальным матчем с «Миланом» (в «Аяксе» в ту пору выступал Златан Ибрагимович) составил 22 года 205 дней.

«Ред Булл Зальцбург» ведет в счете в матче с «Баварией», проследить за событиями матча можно по ссылке в лайв-режиме.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ред Булл Зальцбург
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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