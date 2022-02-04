Левандовски считает свой клуб одним из главных фаворитов Лиги чемпионов

Польский форвард Роберт Левандовски не сомневается в том, что его клуб «Бавария» снова будет претендовать на самый престижный трофей в европейском клубном футболе. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в 2020 году, но в прошлом году потерпела крах еще на стадии четвертьфинала, проиграв «ПСЖ». Левандовски полон желания взять реванш.

- Мы всегда нацелены на все возможные трофеи. Судя по составу и по нашей игре, нас можно считать одним из главных претендентов на победу. Впрочем, для этого нужно избежать травм в ключевые моменты, а также правильно подготовиться физически, чтобы быть на пике формы к самым важным играм весны, - заявил Левандовски, слова которого приводит Piłka Nożna.