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Лига чемпионов

Левандовски считает свой клуб одним из главных фаворитов Лиги чемпионов

04 Февраля 2022 • 05:33 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
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Бавария
8.50 5.50 1.33
16.02 23:00

Польский форвард Роберт Левандовски не сомневается в том, что его клуб «Бавария» снова будет претендовать на самый престижный трофей в европейском клубном футболе. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в 2020 году, но в прошлом году потерпела крах еще на стадии четвертьфинала, проиграв «ПСЖ». Левандовски полон желания взять реванш.

- Мы всегда нацелены на все возможные трофеи. Судя по составу и по нашей игре, нас можно считать одним из главных претендентов на победу. Впрочем, для этого нужно избежать травм в ключевые моменты, а также правильно подготовиться физически, чтобы быть на пике формы к самым важным играм весны, - заявил Левандовски, слова которого приводит Piłka Nożna.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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