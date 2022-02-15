«Зальцбург» установил рекорд молодости для Лиги чемпионов

Австрийский «Зальцбург» готовится дать бой такому гранду, как «Бавария», в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, первый матч между ними состоится в среду. Но еще до начала встречи австрийцы уже установили своеобразный рекорд - «Зальцбург» стал самой молодой командой в смысле среднего возраста футболистов, когда-либо проходившей в плей-офф главного клубного турнира Европы.

«Зальцбург» со средним возрастом в 23,1 года опережает «Аякс» (26,3 лет), «Лилль» (26,6 лет), «Спортинг» (26,8 лет) и, собственно, саму «Баварию», средний возраст игроков которой составляет ровно 27 лет.