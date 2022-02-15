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Лига чемпионов

«Зальцбург» установил рекорд молодости для Лиги чемпионов

15 Февраля 2022 • 21:41 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Бавария
7.40 5.30 1.37
16.02 23:00

Австрийский «Зальцбург» готовится дать бой такому гранду, как «Бавария», в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, первый матч между ними состоится в среду. Но еще до начала встречи австрийцы уже установили своеобразный рекорд - «Зальцбург» стал самой молодой командой в смысле среднего возраста футболистов, когда-либо проходившей в плей-офф главного клубного турнира Европы.

«Зальцбург» со средним возрастом в 23,1 года опережает «Аякс» (26,3 лет), «Лилль» (26,6 лет), «Спортинг» (26,8 лет) и, собственно, саму «Баварию», средний возраст игроков которой составляет ровно 27 лет.

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Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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