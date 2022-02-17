Киммих доволен ничьей с «Зальцбургом»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Зальцбургом» и мюнхенской «Баварией» завершился вничью со счетом 1:1. Немецкий гранд долгое время проигрывал, однако на последних минутах смог восстановить равновесие после точного удара Кингсли Комана.

После завершения поединка своим мнением по результату поделился полузащитник гостей Йозуа Киммих.

«Бавария» не лучшим образом показала себя в первом тайме, мы проигрывали подборы и позволяли сопернику убегать в контратаки. Во второй половине стали действовать намного лучше, постоянно оказывая давление на хозяев. В итоге получилось отыграться. Думаю, это хороший результат для нас», - цитирует Йозуа пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет 8 марта в Германии.