Нагельсманн объяснил, почему «Бавария» не смогла переиграть «Ред Булл Зальцбург»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пояснил, почему его команда столь неубедительно выступила в матче 1/8 финала против «Ред Булл Зальцбург». «Бавария» с трудом ушла от поражения на последней минуте игрового времени, и это после того, как команда невразумительно уступила «Бохуму» в матче Бундеслиги.

- Мы совершали слишком много ошибок в первой части игры. Во второй половине матча дела пошли на лад. Соперник терзал наш правый фланг обороны, к тому же, мы недостаточно агрессивно и быстро продвигали вперед мяч. Также надо поработать над точностью наших ударов, - считает Нагельсманн, слова которого приводит Bild.