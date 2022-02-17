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Лига чемпионов

Победная серия Левандовски в Лиге чемпионов остановилась на показателе в 22 матча

17 Февраля 2022 • 07:02 Комментировать (2)
Ред Булл Зальцбург
1:1
Бавария
окончен

Присутствие нападающего Роберта Левандовски в матче Лиги чемпионов в последние годы стало для «Баварии» гарантией победы - с ним на поле клуб неизменно побеждал. Началась эта серия еще в 2019 году - в марте того года «Бавария» проиграла «Ливерпулю» со счетом 1:3 и выбыла из тогдашнего розыгрыша Лиги чемпионов. А уже с осени того года «Бавария» каждый раз побеждала в тех матчах, в которых Левандовски принимал  участие, и в итоге эта серия растянулась на 22 матча, среди которых был и победный финал розыгрыша 2019/2020.

Прервалась победная серия лишь в матче с «Ред Булл Зальцбургом» - Левандовски был на поле, но ничем особым не отметился и «Бавария» едва унесла ноги подобру-поздорову, сравняв счет на последней минуте основного времени матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Dneprovskcity
17 Февраля 2022 в 08:37

Исправили молодцы
Dneprovskcity
17 Февраля 2022 в 07:39

Его фамилия разве склоняется?)

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