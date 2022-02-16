Левандовски: Теперь форвардов судят только по голам

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, что на данный момент оказывается неоправданное давление на футболистов. В частности, поляк рассказал, как тяжело приходится форвардам после «сухих» матчей.

«Теперь нас судят только по голам, все сводится к этому. Игроков критикуют, если они не забивают. Все смотрят лишь обзоры, а не поединки целиком, после чего делают выводы. Но, по моему мнению, современный футбол – это умение работать на партнеров по команде, правильно двигаться по полю, открываться под передачи, создавать пространство. Нужно сочетать все эти аспекты игры», - прокомментировал Левандовски в интервью для L’Equipe.