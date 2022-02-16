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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: Теперь форвардов судят только по голам

16 Февраля 2022 • 23:01 Комментировать (1)
Ред Булл Зальцбург
1:0
Бавария
7.10 5.50 1.38
2-й тайм

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, что на данный момент оказывается неоправданное давление на футболистов. В частности, поляк рассказал, как тяжело приходится форвардам после «сухих» матчей.

«Теперь нас судят только по голам, все сводится к этому. Игроков критикуют, если они не забивают. Все смотрят лишь обзоры, а не поединки целиком, после чего делают выводы. Но, по моему мнению, современный футбол – это умение работать на партнеров по команде, правильно двигаться по полю, открываться под передачи, создавать пространство. Нужно сочетать все эти аспекты игры», - прокомментировал Левандовски в интервью для L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
16 Февраля 2022 в 23:08
Да, именно поэтому ни тебе, ни гелевому ЗМ уже не светит... У Мбаппе, Бензема, Де Брейне и других головастых шансы есть...
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