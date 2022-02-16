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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн недоволен, что «Бавария» пассивно ведёт себя на рынке

16 Февраля 2022 • 22:12 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Бавария
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Через 0 ч. 27 мин.

Оказывается, дела внутри коллектива мюнхенской «Баварии» обстоят не лучшим образом. Как минимум, свои претензии в адрес руководства клуба имеет главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

Согласно сведениям, предоставленным журналистом Кристианом Фальком, наставник недоволен пассивностью на трансферном рынке. Последней каплей терпения немецкого специалиста стало решение боссов гранда Бундеслиги не покупать новых футболистов в январе.

Нагельсманн считает, что команда нуждается в усилениях, чтобы рассчитывать на успех на внутренней и международной аренах. К слову, ранее на этой же почве разногласия с директорами клуба появлялись и у Ханси Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ БАВАРИЯ
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