Мюллер: «Ред Булл Зальцбург» - неплохая команда»

«Бавария» с большим трудом ушла от поражения в матче с «Ред Булл Зальцбург», лишь на 90-й минуте Кингсли Коману удалось превратить передачу Томаса Мюллера в гол и спасти свой клуб. Мюллер дал понять, что ему понравилась игра, несмотря на сложности, возникшие уже с самого начала матча.

- Это был хороший матч на отличном стадионе. Мне очень понравилась атмосфера, и соперник был неплох. Поэтому у меня смешанные чувства, с одной стороны, мне понравился матч, с другой - было непросто, - приводит слова Мюллера BBC Sport.

Ответный поединок пройдет 8 марта в Мюнхене.