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Мюллер: «Ред Булл Зальцбург» - неплохая команда»

17 Февраля 2022 • 06:11 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:1
Бавария
окончен

«Бавария» с большим трудом ушла от поражения в матче с «Ред Булл Зальцбург», лишь на 90-й минуте Кингсли Коману удалось превратить передачу Томаса Мюллера в гол и спасти свой клуб. Мюллер дал понять, что ему понравилась игра, несмотря на сложности, возникшие уже с самого начала матча.

- Это был хороший матч на отличном стадионе. Мне очень понравилась атмосфера, и соперник был неплох. Поэтому у меня смешанные чувства, с одной стороны, мне понравился матч, с другой - было непросто, - приводит слова Мюллера BBC Sport.

Ответный поединок пройдет 8 марта в Мюнхене.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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