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Лига чемпионов

​Гасперини: «Сказал Роналду: «Иди к чёрту»

03 Ноября 2021 • 12:46 Комментировать (1)
Аталанта
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился подробностями своего разговора с Криштиану Роналду после игры с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Криштиану Роналду в прошедшем поединке Лиги чемпионов оформил дубль. Второй гол португалец провёл в компенсированное ко второму тайму время, вырвав для своей команды один балл.

«После игры я пообщался с Роналду. Это потрясающий футболист. Некоторые называют его проблемой, но это хорошая проблема. Он редко промахивается мимо ворот: в половине случаев он забивает, а в другой половине случаев вратари делают сэйвы.

Я сказал Роналду после игры: «Знаешь, что в таких случаях говорят у нас в Италии? Иди к чёрту», - высказался Гасперини с юмором для Sky Italia.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Ноября 2021 в 13:17
В лиге европы будет юморить , слить два выигранных матча физруку нужно иметь талант .
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