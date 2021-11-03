​Гасперини: «Сказал Роналду: «Иди к чёрту»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился подробностями своего разговора с Криштиану Роналду после игры с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Криштиану Роналду в прошедшем поединке Лиги чемпионов оформил дубль. Второй гол португалец провёл в компенсированное ко второму тайму время, вырвав для своей команды один балл.

«После игры я пообщался с Роналду. Это потрясающий футболист. Некоторые называют его проблемой, но это хорошая проблема. Он редко промахивается мимо ворот: в половине случаев он забивает, а в другой половине случаев вратари делают сэйвы.

Я сказал Роналду после игры: «Знаешь, что в таких случаях говорят у нас в Италии? Иди к чёрту», - высказался Гасперини с юмором для Sky Italia.