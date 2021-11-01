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Лига чемпионов

Гасперини: «Скучаю по Роналду в Серии А, люблю противостоять лучшим игрокам мира»

01 Ноября 2021 • 23:20 Комментировать
Аталанта
...
Манчестер Юнайтед
2.65 3.75 2.50
Через 22 ч. 21 мин.

Уже завтра, 2-го ноября, «Аталанта» на своем поле будет принимать «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Нам нужно набирать шесть очков в трех турах, поэтому понимаем всю важность результата в данном матче. Можем воспользоваться тем, что «МЮ» находится в процессе перестройки. Криштиану Роналду? Скучаю по нему в Серии А. Он многое дал чемпионату, а лично я люблю противостоять лучшим футболистам мира», - прокомментировал итальянский специалист в эфире DAZN.

Также Гасперини поддержал своего коллегу по цеху Уле Гуннара Сульшера, отметив, что тот проделал огромную работу в клубе за последние несколько лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джан Пьеро Гасперини
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