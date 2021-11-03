Роналду тащит «МЮ» за шкирку: Голы Криштиану в добавленное время лишили «Аталанту» победы

Криштиану Роналду и компания гостили у команды Алексея Миранчука, который опять не попал в стартовый состав.

Хоть «МЮ» и подошёл к отчётному матчу лидером группы с двухочковым гандикапом, расслабляться манкунианцам не стоило. Гипотетическое поражение точно забирало бы у них первое место, а вкупе с весьма вероятной победой «Вильяррела» над «Янг Бойзом» оно опускало бы их даже на третью строчку, то есть ставило бы под вопрос проход «красных дьяволов» в лигочемпионский плей-офф. «Аталанта», впрочем, сама привыкла туда проходить за два последних сезона.

Роналду уже на первой минуте нанёс дальний удар, но это было неопасно для вратаря. На пятой минуте Мактоминай пробил, и случился такой рикошет, что мяч поскакал медленно, однако никто не мог ничего сделать, и все застыли в ожидании. Казалось, что снаряд потихоньку закатится в левый угол, но он предпочёл удариться об штангу и отскочить от неё в поле.

Но вскоре и «Аталанта» освоилась, одна из её атак стала результативной. Сапата потанцевал мячом в левой части чужой штрафной и прострелил. Иличич пробил низом, Де Хеа дотянулся, но круглый всё равно зашёл в угол. ВАРу потребовалась где-то минута, чтобы оценить легитимность гола, но по итогам проверки счёт не обнулился. 1:0.

Потом под гул трибун шла игра с территориальным преимуществом хозяев. На 31-й минуте Сапата с нескольких метров бил, положив корпус, и удар был заблокирован защитником. А возник тот момент, поскольку зазевавшийся Погба придумал потерю в своей штрафной. Бергамаски хотели пенальти, но там не было игры рукой со стороны подкатившегося Байи.

Но на первой добавленной минуте гостям удалось сравнять счёт – они не отложили решение этой задачи на второй тайм. Бруну Фернандеш мастерски пяткой откинул мяч для Криштиану, и Роналду засунул сферу в левый угол (1:1). Кстати, к тому времени гости играли уже без Варана, который получил травму и был заменён на Гринвуда. Ну а у Криштиану теперь тоже 126 голов за «красных дьяволов», как и у Сульшера.

В том, чтобы пропустить имеющий значение гол в раздевалку, нет ничего хорошего, но у «Аталанты» было пятнадцать минут перерыва, чтобы прийти в себя. В начале второго тайма гости могли забить также из раздевалки, однако даже если бы Гринвуд попал не в штангу, а в створ, то гол всё равно был бы отменён из-за офсайда.

«Ман Юнайтед» при этом не смог сохранить свои ворота «намоченными» только один раз. На 56-й минуте Сапата открылся под заброс на левом полуфланге и переиграл Де Хеа. Сначала было зафиксировано «вне игры», но видеоассистенты посмотрели повтор и постановили, что гол получился по правилам, Сапата не был ближе к чужим воротам, чем Магуайр к своим.

2:1 – и английской команде пришлось снова пытаться отыгрываться. Бергамаски поначалу были поострей на контратаках, и казалось, что они удержат победу, но Роналду в начале добавленного времени вонзил мяч в левый угол, сделав счёт 2:2. Таким образом, Роналду обогнал Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» и вытащил для «красных дьяволов» этот тяжелейший матч. Криштиану спас свою команду от падения на третье место в группе. Возможно, Роналду спас и Сульшера от увольнения.

Кирилл Иванцов