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Лига чемпионов

Роналду тащит «МЮ» за шкирку: Голы Криштиану в добавленное время лишили «Аталанту» победы

03 Ноября 2021 • 00:57 Комментировать (7)
Аталанта
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Криштиану Роналду и компания гостили у команды Алексея Миранчука, который опять не попал в стартовый состав.

Протокол игры  
Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
(1:0) Иличич Йосип 12'    
    45' Роналду Криштиану (1:1)
(2:1) Сапата Дуван 56'    
    90' Роналду Криштиану (2:2)
Муссо Хуан Де Рон Мартен Демирал Мерих Паломино Хосе Дзаппакоста Давиде Фройлер Ремо Коопмейнерс Теун Меле Йоаким Иличич Йосип   71' (Муриэль Луис (   71') Пашалич Марио   46' (Джимсити Берат (   46') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Малиновский Руслан Ловато Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
Де Хеа Давид Байи Эрик Варан Рафаэль   38' (Гринвуд Мэйсон (   38') Магуайр Гарри Уан-Биссака Аарон Фернандеш Бруну   87' (Ван де Бек Донни (   87') Мактоминай Скотт   51'   87' (Санчо Джедон (   87') Погба Поль   69' (Матич Неманья (   69') Шоу Люк Рэшфорд Маркус   69' (Кавани Эдинсон (   69') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Марсьяль Антони Теллес Алекс Лингард Джесси Фред Сантос Далот Диогу Хендерсон Дин
02 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Хоть «МЮ» и подошёл к отчётному матчу лидером группы с двухочковым гандикапом, расслабляться манкунианцам не стоило. Гипотетическое поражение точно забирало бы у них первое место, а вкупе с весьма вероятной победой «Вильяррела» над «Янг Бойзом» оно опускало бы их даже на третью строчку, то есть ставило бы под вопрос проход «красных дьяволов» в лигочемпионский плей-офф. «Аталанта», впрочем, сама привыкла туда проходить за два последних сезона.

Роналду уже на первой минуте нанёс дальний удар, но это было неопасно для вратаря. На пятой минуте Мактоминай пробил, и случился такой рикошет, что мяч поскакал медленно, однако никто не мог ничего сделать, и все застыли в ожидании. Казалось, что снаряд потихоньку закатится в левый угол, но он предпочёл удариться об штангу и отскочить от неё в поле.

Но вскоре и «Аталанта» освоилась, одна из её атак стала результативной. Сапата потанцевал мячом в левой части чужой штрафной и прострелил. Иличич пробил низом, Де Хеа дотянулся, но круглый всё равно зашёл в угол. ВАРу потребовалась где-то минута, чтобы оценить легитимность гола, но по итогам проверки счёт не обнулился. 1:0.

Потом под гул трибун шла игра с территориальным преимуществом хозяев. На 31-й минуте Сапата с нескольких метров бил, положив корпус, и удар был заблокирован защитником. А возник тот момент, поскольку зазевавшийся Погба придумал потерю в своей штрафной. Бергамаски хотели пенальти, но там не было игры рукой со стороны подкатившегося Байи.

Но на первой добавленной минуте гостям удалось сравнять счёт – они не отложили решение этой задачи на второй тайм. Бруну Фернандеш мастерски пяткой откинул мяч для Криштиану, и Роналду засунул сферу в левый угол (1:1). Кстати, к тому времени гости играли уже без Варана, который получил травму и был заменён на Гринвуда. Ну а у Криштиану теперь тоже 126 голов за «красных дьяволов», как и у Сульшера.

В том, чтобы пропустить имеющий значение гол в раздевалку, нет ничего хорошего, но у «Аталанты» было пятнадцать минут перерыва, чтобы прийти в себя. В начале второго тайма гости могли забить также из раздевалки, однако даже если бы Гринвуд попал не в штангу, а в створ, то гол всё равно был бы отменён из-за офсайда.

«Ман Юнайтед» при этом не смог сохранить свои ворота «намоченными» только один раз. На 56-й минуте Сапата открылся под заброс на левом полуфланге и переиграл Де Хеа. Сначала было зафиксировано «вне игры», но видеоассистенты посмотрели повтор и постановили, что гол получился по правилам, Сапата не был ближе к чужим воротам, чем Магуайр к своим.

2:1 – и английской команде пришлось снова пытаться отыгрываться. Бергамаски поначалу были поострей на контратаках, и казалось, что они удержат победу, но Роналду в начале добавленного времени вонзил мяч в левый угол, сделав счёт 2:2. Таким образом, Роналду обогнал Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» и вытащил для «красных дьяволов» этот тяжелейший матч. Криштиану спас свою команду от падения на третье место в группе. Возможно, Роналду спас и Сульшера от увольнения.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
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Комментарии (7)
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Kos34rus
03 Ноября 2021 в 01:12
Защита МЮ дно полное. Комментатор матч футбол, комик просто в открытую болеющий за Аталанту. Криш лучший !!! Правда виноват в том что разрушил философию старого корыта )))))))))))))))))) На дно старуха...
ARTUR
03 Ноября 2021 в 01:10
Бруно супер , отлично отыграл дважды ЛЮЧШЕМУ выдавал как на тарелочке и тот один раз воспользовался , и второй забил ,Криш невероятно фартовый , а Гасперини лошара , наверное даже не сделал выводы ,не смотрел как играет Мю ,особенно концовки .теперь Мю дольше нет ,опять Роналду и остальные .Лючий .
Snk6565
03 Ноября 2021 в 01:07
Ну что котятки...гелевохейтеры, гномоглоры и прочие иже с ними...что опять скажете???...я не могу понять только одно...ведь КР в курсе, что с Суликом вряд ли что то светит...хотя, вполне допускаю, что играет он не за него, а за красного чертика с трезубцем (за что респект ему от души)
Nebarsabarsenet
03 Ноября 2021 в 01:06
Какой-то невероятный монстр на самом деле
ЮвиК
03 Ноября 2021 в 01:03
Бедный МЮ, как раньше без Криша справлялись, он теперь их тащит и тащит бедненьких..
Nebarsabarsenet
03 Ноября 2021 в 01:05
По-факту именно так, тащит.
CELTIC FROST
03 Ноября 2021 в 01:02
Афффигеть. Я был уверен уже, что хана. Ан нет - фиговый он там или нет, но без него из этих 7 очков вообще бы не было не х. на)
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окончен Севилья 1:2 Лилль
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