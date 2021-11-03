Роналду забил 126-й гол за «Манчестер Юнайтед» и сравнялся с Сульшером

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил очередной важный мяч в составе «красных дьяволов». На 45-й минуте матча в Бергамо против «Аталанты» Бруну Фернандеш из пределов штрафной красиво пяткой отыграл на соотечественника, и Роналду сравнял счет - 1:1.

Для Криштиану это 126-й гол в составе «красных дьяволов», если брать во внимание все турниры. По этому показателю он сравнялся с Уле Гуннаром Сульшером, который тренирует «Манчестер Юнайтед». Что касается скорострельности, португальский бомбардир немного быстрее добрался до этой отметки - за 303 матча против 366 у Сульшера.