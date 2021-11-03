​Сульшер: «Роналду – лучший бомбардир из ныне живущих»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после ничьей с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов. За «красных дьяволов» дважды забил Криштиану Роналду, отличавшийся в добавленное время к каждому из таймов.

«Роналду невероятен. Если вы хотите, чтобы мяч достался кому-то на последних минутах, то это ему. Он лучший бомбардир из ныне живущих. Мне трудно говорить это, потому что только что он опередил меня по голам за «Манчестер Юнайтед» (127 против 126 – прим.). Он молодец!

Второй гол Роналду был моментом Майкла Джордана, когда он выиграл чемпионат в экстра-тайме. Никто не может сомневаться в отношении наших футболистов. Они никогда не сдаются. Я вижу такое отношение каждый раз, а качество придёт», - цитирует Сульшера Goal.com со ссылкой на BeIn Sport.