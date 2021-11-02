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Лига чемпионов

Фанат «Манчестер Юнайтед» был ранен во время драки с болельщиками «Аталанты»

02 Ноября 2021 • 10:21 Комментировать
Аталанта
...
Манчестер Юнайтед
2.65 3.75 2.50
Через 11 ч. 13 мин.

Английские болельщики, прибывшие в Бергамо на матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед», подверглись нападению со стороны местных фанатов. Об этом сообщается на станицах La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что инцидент произошел в одном из местных пабов. Около 20 итальянских фанатов атаковали гостей с Туманного Альбиона. В результате драки один из поклонников «красных дьяволов» получил ранение. Произошедшее уже расследует полиция.

«Аталанта» и «Манчестер Юнайтед» сыграют во вторник, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед
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