Фанат «Манчестер Юнайтед» был ранен во время драки с болельщиками «Аталанты»

Английские болельщики, прибывшие в Бергамо на матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед», подверглись нападению со стороны местных фанатов. Об этом сообщается на станицах La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что инцидент произошел в одном из местных пабов. Около 20 итальянских фанатов атаковали гостей с Туманного Альбиона. В результате драки один из поклонников «красных дьяволов» получил ранение. Произошедшее уже расследует полиция.

«Аталанта» и «Манчестер Юнайтед» сыграют во вторник, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.