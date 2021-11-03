Сульшер рассказал о травме Варана

Центральный защитник Рафаэль Варан получил повреждение по ходу поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». О травме своего подопечного высказался наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Рафаэль испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы не могли рисковать. Это серьезная потеря для команды. Пока не могу точно ответить, что с Вараном. Но на первый взгляд все не очень хорошо», - передает слова норвежского специалиста BT Sport.

Матч в Бергамо завершился вничью со счетом 2:2.

В грядущий уик-энд «МЮ» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.