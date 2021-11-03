​Роналду высказался после дубля в Бергамо

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» добился ничьей в гостевом матче Лиги чемпионов против «Аталанты» - 2:2. Главным героем вечера стал Криштиану Роналду, который забивал в концовках каждого из таймов, сравнивая счёт. После завершения игры звёздный португалец сделал публикацию в «Инстаграме».

«Мы верим до конца… И сделаем всё, чтобы достичь поставленных целей. Мы – «красные дьяволы», - эмоционально написал Роналду.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 6 ноября. Команду Уле Гуннара Сульшера ждёт дерби против «Манчестер Сити» в Премьер-лиге на родном «Олд Траффорд».