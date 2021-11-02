Роналду поделился эмоциями от возвращения в Италию

Форвард Криштиану Роналду, который вместе с «Манчестер Юнайтед» отправился на гостевой поединок группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», поделился эмоциями от возвращения в Италию.

«Снова Италия. Эта страна очень хорошо меня приняла и навсегда останется в моем сердце. Играть против «Аталанты» нелегко, но мы приложим все усилия, чтобы удержаться во главе таблицы. Только вперед», - гласит сообщение 36-летнего голеадора в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что КриРо выступал за туринский «Ювентус» на протяжении трех лет. Прошлым летом португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».

Матч «Аталанта» - «МЮ» пройдет 2 ноября, начало – 23:00 мск.