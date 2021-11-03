​Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в Бергамо

Во вторник вечером «Аталанта» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2) в четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов. В составе английской команды дублем отметился Криштиану Роналду. Португалец забивал в концовке каждого из таймов.

«В Бергамо всегда сложно играть, но мы верили в себя до конца. Я очень счастлив. Мы знали, что «Аталанта» будет оказывать серьёзный прессинг, у них фантастический тренер. Когда я играл за «Ювентус», нам всегда было сложно противостоять «Аталанте». В итоге нам немного повезло, но это футбол», - сказал Роналду BT Sport.

После четырёх туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с 7 очками делит первое место с «Вильярреалом».