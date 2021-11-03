Линекер: «Роналду вновь сделал это, невероятный футболист»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер оценил выступление португальского голеадора Криштиану Роналду в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). В прошедшей встрече 36-летний нападающий отметился двумя забитыми мячами.

«Потрясающий игрок. КриРо вновь сделал это. Роналду – один из лучших нападающих в истории. Невероятный футболист», - гласит сообщение английского эксперта в твиттер-аккаунте.

Благодаря дублю Роналду «красные дьяволы» вырвали ничейный результат в Бергамо. После четырех туров манкунианцы набрали семь баллов и располагаются на первой позиции в квартете F.