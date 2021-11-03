«Проклятый Роналду»: полузащитник «Аталанты» пошутил над собственным высказыванием после гола Криштиану

На днях полузащитник «Аталанты» Мартен де Роон сравнял счет в компенсированное время матча с «Лацио» в Серии А, после чего опубликовал в своем «Твиттере» пост шуточного характера.

«Футбол – это простая игра. 22 мужчин бегают за мячом 90 минут, а в конце забивает де Роон», - такой пост появился на странице голландского футболиста. Однако, уже после вчерашней встречи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов игроку пришлось пошутить над самим собой в связи с голом Криштиану Роналду, который отобрал у итальянской команды победу.

Де Роон репостнул собственное сообщение, добавив к нему фразу: «Ну или проклятый Роналду (прим. – забивает гол)». На данный момент этот пост хавбека собрал уже 42 тысячи отметок.