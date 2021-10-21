«Посмотрите на его игру против «Аталанты»: Сульшер снова ответил критикам Роналду

После поединка с «Лестером» огромный шквал критики вылился на весь состав «Манчестер Юнайтед», в частности досталось главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру и форварду Криштиану Роналду.

Впрочем, уже вчера оба успели реабилитироваться перед собственными фанатами – «МЮ» перевернул матч с «Аталантой», уступая в два мяча, а Криштиану забил победный гол.

В связи с этим, после финального свистка Сульшер снова ответил журналистам на вопрос об игровой форме португальца. «Хотите покритиковать Роналду? Просто взгляните, какие усилия он сегодня приложил. Я очень доволен объемом его работы. Посмотрите, как он бегает, как играет на линии. Криштиану делал то, что и должен делать нападающий», - цитирует норвежца портал Goal.