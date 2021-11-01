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Лига чемпионов

Сульшер: «МЮ» и «Аталанта» - похожи, мы любим создавать сопернику проблемы»

01 Ноября 2021 • 20:46 Комментировать
Аталанта
...
Манчестер Юнайтед
2.65 3.75 2.50
02.11 23:00

Во вторник, второго ноября, «Манчестер Юнайтед» отправится на выезд в гости к «Аталанте» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер признался, что его подопечным предстоит трудная игра против сильного соперника.

«У них специфический стиль – атакующий, агрессивный, энергичный. Наши с Джан Пьеро Гасперини команды, наверное, в чем-то похожи. «Юнайтед» ведь тоже любит создавать оппоненту проблемы. Правда, нам необходима стабильность», - сказал норвежский специалист на встрече с прессой.

Стоит уточнить, что в предыдущем противостоянии «Аталанта» умудрилась упустить преимущество в два мяча над «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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