Гасперини – о ничьей с «МЮ»: «Без магии Роналду было бы лучше»

В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» на своем домашнем стадионе принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча в беседе с журналистами Football-Italia.

«Невероятный вечер, но без магии Криштиану было бы лучше. Мы порадовали наших поклонников своей игрой и очень жаль, что упустили победу в самой концовке. Впрочем, «Аталанта» по-прежнему сохраняет шансы на плей-офф», - заявил итальянский тренер.

Напомним, что в прошедшей встрече Роналду отметился двумя голами.