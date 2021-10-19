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Лига чемпионов

Почеттино назвал состав «ПСЖ» на игру с «РБ Лейпцигом» - Мбаппе и Месси в старте

19 Октября 2021 • 21:12 Комментировать
ПСЖ
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 19 мин.

Уже совсем скоро стартуют поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а в одном из них между собой будут сражаться «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Главный тренер французской команды Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на матч.

Место в основе нашлось Лионелю Месси, который только несколько дней назад присоединился к партнерам после игр за национальную сборную, пропустив до этого тур внутреннего первенства. Отметим, что его напарником по линии нападения станет Килиан Мбаппе.

Из-за повреждения встречу пропускает Неймар, а позицию голкипера в этот раз занял Кейлор Навас. Подменять бразильца на фланге же будет Юлиан Дракслер.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где будет проходить текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ РБ Лейпциг Килиан Мбаппе
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19.10  22:00 ПСЖ ... РБ Лейпциг 1.38 5.6 7.2
19.10  22:00 Аякс ... Боруссия Д 2.42 3.9 2.7
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20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
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