Почеттино назвал состав «ПСЖ» на игру с «РБ Лейпцигом» - Мбаппе и Месси в старте

Уже совсем скоро стартуют поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а в одном из них между собой будут сражаться «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Главный тренер французской команды Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на матч.

Место в основе нашлось Лионелю Месси, который только несколько дней назад присоединился к партнерам после игр за национальную сборную, пропустив до этого тур внутреннего первенства. Отметим, что его напарником по линии нападения станет Килиан Мбаппе.

Из-за повреждения встречу пропускает Неймар, а позицию голкипера в этот раз занял Кейлор Навас. Подменять бразильца на фланге же будет Юлиан Дракслер.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где будет проходить текстовая онлайн-трансляция поединка.