Месси в 12-й раз забил 40 голов за год

Звездный форвард Лионель Месси, ныне выступающий в составе французского «ПСЖ», отметился двумя забитыми мячами во вчерашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига» (3:2).

Благодаря этому 34-летний нападающий довел количество своих голов в 2021 году до 40. Кроме того, в активе Лионеля 14 результативных передач.

Примечательно, что отметка в 40 забитых мячей за год покорилась аргентинцу в 12-й раз.

Месси пополнил ряды «ПСЖ» минувшим летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение. До переезда в Париж Лионель выступал за каталонскую «Барселону».