Тренер «РБ Лейпцига»: «Возможно, сыграем против «ПСЖ» в семь защитников»

Несмотря на статус явного аутсайдера, главный тренер «РБ Лейпцига» Джесси Марш оптимистично настроен на предстоящий матч своей команды с «ПСЖ». Американский специалист заявил, что не испытывает страха накануне встречи.

«Ситуация проста: нам нужны очки. «ПСЖ» - сильная команда, но мы отправляемся в Париж с уверенностью в своих силах. Все, что нам нужно – это интенсивно сдерживать их игроков атаки. Возможно, даже сыграем со схемой в семь защитников», - пошутил наставник на встрече с прессой.

Более того, Марш отметил, что соперники французского гранда в этом сезоне уже доказали наличие слабых мест у «ПСЖ».