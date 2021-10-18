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Тренер «РБ Лейпцига»: «Возможно, сыграем против «ПСЖ» в семь защитников»

18 Октября 2021 • 23:29 Комментировать
ПСЖ
...
РБ Лейпциг
Через 21 ч. 50 мин.

Несмотря на статус явного аутсайдера, главный тренер «РБ Лейпцига» Джесси Марш оптимистично настроен на предстоящий матч своей команды с «ПСЖ». Американский специалист заявил, что не испытывает страха накануне встречи.

«Ситуация проста: нам нужны очки. «ПСЖ» - сильная команда, но мы отправляемся в Париж с уверенностью в своих силах. Все, что нам нужно – это интенсивно сдерживать их игроков атаки. Возможно, даже сыграем со схемой в семь защитников», - пошутил наставник на встрече с прессой.

Более того, Марш отметил, что соперники французского гранда в этом сезоне уже доказали наличие слабых мест у «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Джесси Марш
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