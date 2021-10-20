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Лига чемпионов

​Мбаппе: «Пенальти бьёт Месси, точка»

20 Октября 2021 • 14:26 Комментировать
ПСЖ
3:2
РБ Лейпциг
окончен

Во вторник вечером «ПСЖ» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 3:2. Один из трёх голов парижан Лионель Месси провёл с пенальти. В концовке же одиннадцатиметровый исполнил Килиан Мбаппе, и он реализовать попытку не смог.

«Почему первый пенальти бил Месси? Это нормально, это вопрос уважения. Месси – лучший футболист в мире, для нас большая честь играть с ним, что я уже говорил. Если мы получаем право на пенальти, его бьёт Месси, точка. Во втором случае он сказал мне: «Исполни». Это была концовка матча, и он отдал пенальти мне», - слова Мбаппе приводит Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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