Почеттино рассказал, каким способом «ПСЖ» собирается обыграть «РБ Лейпциг»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не является поклонником того, чтобы держать в секрете свои тактически наработки накануне важных поединков. Так, на встрече с журналистами накануне игры с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов аргентинец поделился, как собирается добывать положительный результат.

«РБ Лейпциг» - это очень энергичная команда. Будет сложная игра, поэтому мы не можем позволить себе терять концентрацию в защите. Собираемся грамотно распоряжаться мячом, чтобы не натыкаться на контратаки соперника. Мы тоже умеем убегать в быстрые выпады, но приоритетом будет именно контроль мяча», - приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Также специалист признался, что он не влияет на выбор исполнителей стандартных положений. «Игроки сами решают, кто больше готов непосредственно в момент эпизода», - добавил тренер.