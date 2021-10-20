Мбаппе: «Играть с Месси – привилегия для нас»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после победы над «РБ Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов, по ходу которого парижанам пришлось отыгрывать отставание в счете.

«В этом турнире всегда сложно. Эпизодами мы играли откровенно слабо. Что касается пенальти, то сразу решил отдать мяч Лионелю Месси. Почему? Из-за уважения. Всегда говорил, что играть с ним – привилегия для нас, это лучший игрок в мире», - прокомментировал Мбаппе в эфире Canal +.

Напомним, что по ходу поединка оба футболиста обменялись любезностями, по разу уступив друг другу право пробить 11-метровый. Правда, свою возможность оформить дубль форвард сборной Франции не использовал.