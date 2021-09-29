Доннарумма: «Моя мечта сбылась»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего дебюта в Лиге чемпионов. Напомним, что вчерашний матч с «Манчестер Сити» стал для итальянца первым в главном европейском турнире.

«Мне становится смешно, когда я читаю слухи о себе. Я счастлив в «ПСЖ». Мне нравится играть в этой команде. Здесь собраны невероятные футболисты. Вчера сбылась моя мечта - я наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов», - цитирует вратаря Sky Sport Italia.

Напомним, что Доннарумма перешёл в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента. Ранее он сыграл два матча в Серии А, в которых пропустил один гол.