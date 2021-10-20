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Лига чемпионов

Почеттино: «ПСЖ» заслуженно победил «РБ Лейпциг»

20 Октября 2021 • 09:28 Комментировать (2)
ПСЖ
3:2
РБ Лейпциг
окончен

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами после домашней победы над «РБ Лейпцигом» (3:2) в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нелегкая встреча, мы рады набранным очкам. Для нас победа была очень важна. Гости показали хорошую игру, но «ПСЖ» заслуженно победил. При счете 1:2 команда проявила характер, который уже много раз демонстрировала в этом сезоне. Мы знаем, в чем нам необходимо прибавить. Все это будет сделано», - приводит слова аргентинского наставника официальный сайт УЕФА.

После трех туров парижский клуб набрал семь баллов и лидирует в группе А. «РБ Лейпциг» (0) замыкает квартет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
20 Октября 2021 в 10:50
Ну да, так радоваться победе над не блещущим Лейпцигом с весьма скользским счетом...это говорит о нынешнем состоянии "звездного" ПСЖ
Антиукр
20 Октября 2021 в 10:12
Тоже самое может сказать и Марш ,и его слова будут куда ближе к правде . И так считают в большинстве непредвзятых болельщиков .
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