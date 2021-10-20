Почеттино: «ПСЖ» заслуженно победил «РБ Лейпциг»

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами после домашней победы над «РБ Лейпцигом» (3:2) в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нелегкая встреча, мы рады набранным очкам. Для нас победа была очень важна. Гости показали хорошую игру, но «ПСЖ» заслуженно победил. При счете 1:2 команда проявила характер, который уже много раз демонстрировала в этом сезоне. Мы знаем, в чем нам необходимо прибавить. Все это будет сделано», - приводит слова аргентинского наставника официальный сайт УЕФА.

После трех туров парижский клуб набрал семь баллов и лидирует в группе А. «РБ Лейпциг» (0) замыкает квартет.