​Неймар пропустит матч с «РБ Лейпцигом»

Форвард «ПСЖ» Неймар не примет участия в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Пресс-служба французского клуба сообщила о том, что Неймар испытывает боль в приводящей мышце после возвращения из лагеря сборной Бразилии. В течение нескольких дней Неймар будет лечиться, прежде чем вернуться в общую группу.

Также за «ПСЖ» в ближайшем матче не сыграют Леандро Паредес и Серхио Рамос. Последний до сих пор не дебютировал за французский клуб после трансфера.

Матч между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» пройдёт во вторник, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.