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Лига чемпионов

​Кейлор Навас вряд ли сыграет с «РБ Лейпцигом»

17 Октября 2021 • 10:35 Комментировать
ПСЖ
...
РБ Лейпциг
19.10 22:00

Голкипер Кейлор Навас вряд ли успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», о чём сообщает L’Equipe. Скорее всего, место в рамке ворот «ПСЖ» во вторник займёт Джанлуиджи Доннарумма, перебравшийся в клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, Кейлор Навас травмировался в расположении сборной Коста-Рики. В пятницу в игре чемпионата Франции против «Анже» ворота «ПСЖ» защищал Джанлуиджи Доннарумма. Команда Маурисио Почеттино отпраздновала домашнюю волевую победу с результатом 2:1.

Матч между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов стартует 19 октября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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