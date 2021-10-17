​Кейлор Навас вряд ли сыграет с «РБ Лейпцигом»

Голкипер Кейлор Навас вряд ли успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», о чём сообщает L’Equipe. Скорее всего, место в рамке ворот «ПСЖ» во вторник займёт Джанлуиджи Доннарумма, перебравшийся в клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, Кейлор Навас травмировался в расположении сборной Коста-Рики. В пятницу в игре чемпионата Франции против «Анже» ворота «ПСЖ» защищал Джанлуиджи Доннарумма. Команда Маурисио Почеттино отпраздновала домашнюю волевую победу с результатом 2:1.

Матч между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов стартует 19 октября в 22:00 по московскому времени.